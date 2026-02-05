https://ria.ru/20260205/peregovory-2072395059.html
Источник назвал атмосферу на переговорах в Абу-Даби позитивной
Источник назвал атмосферу на переговорах в Абу-Даби позитивной - РИА Новости, 05.02.2026
Источник назвал атмосферу на переговорах в Абу-Даби позитивной
Атмосфера на переговорах по Украине в Абу-Даби позитивная, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:55:00+03:00
2026-02-05T10:55:00+03:00
2026-02-05T10:58:00+03:00
абу-даби
украина
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072391942.html
абу-даби
украина
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, украина, оаэ
Источник назвал атмосферу на переговорах в Абу-Даби позитивной
РИА Новости: атмосфера на переговорах по Украине в Абу-Даби позитивная