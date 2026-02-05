https://ria.ru/20260205/peregovory-2072394226.html
Переговоры в Абу-Даби проходят в закрытом режиме
Переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби (ОАЭ) во второй день вновь проходят в закрытом режиме, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
абу-даби
оаэ
мирный план сша по украине
