Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
10:52 05.02.2026
Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией
Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией
Европу беспокоит, что она остается вне переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса, чем ближе будет заключение договоренностей, тем большую...
в мире
европа
россия
латвия
алар карис
марк карни
евросоюз
европа
россия
латвия
в мире, европа, россия, латвия, алар карис, марк карни, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Латвия, Алар Карис, Марк Карни, Евросоюз
Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией

Политологи объяснили, почему Латвия и Эстония призывают к переговорам с Россией

Флаг возле здания посольства Латвии в Москве
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европу беспокоит, что она остается вне переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса, чем ближе будет заключение договоренностей, тем большую дипломатическую активность будут проявлять страны ЕС, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина, комментируя инициативу Латвии и Эстонии возобновить переговоры с РФ.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
"Европу беспокоит то, что она остается как бы за рамками переговоров между Россией и Соединенными Штатами... Это тренд, который сейчас в Европе намечается. Европа понимает, что либо она будет, как сказал Марк Карни в Давосе, за столом (переговоров - ред.), либо она будет в меню. Я думаю, чем ближе будет подходить момент заключения каких-то договоренностей по мирному урегулированию..., тем больше Европа будет проявлять подобную дипломатическую активность", - сказала Пархалина.
При этом Европа не готова отказаться от антироссийских санкций, подчеркнула собеседница агентства. Поэтому не стоит переоценивать подобные инициативы, поделился с РИА Новости мнением доктор исторических наук, специалист по Северной Европе Лев Воронков.
"Само желание поговорить с Россией еще ничего не значит. Важно содержание того, что вы хотите обсуждать... Не думаю, что это великий перелом в позициях прибалтийских государств, что они вдруг решили пересмотреть свою русофобскую политику", - подчеркнул Воронков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией
Вчера, 09:13
 
В миреЕвропаРоссияЛатвияАлар КарисМарк КарниЕвросоюз
 
 
Версия 2023.1 Beta
