Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией

2026-02-05T10:52:00+03:00
2026-02-05T10:52:00+03:00
2026-02-05T10:52:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европу беспокоит, что она остается вне переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса, чем ближе будет заключение договоренностей, тем большую дипломатическую активность будут проявлять страны ЕС, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина, комментируя инициативу Латвии и Эстонии возобновить переговоры с РФ.
Ранее премьер Латвии
Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис
поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине
.
"Европу беспокоит то, что она остается как бы за рамками переговоров между Россией
и Соединенными Штатами... Это тренд, который сейчас в Европе
намечается. Европа понимает, что либо она будет, как сказал Марк Карни
в Давосе
, за столом (переговоров - ред.), либо она будет в меню. Я думаю, чем ближе будет подходить момент заключения каких-то договоренностей по мирному урегулированию..., тем больше Европа будет проявлять подобную дипломатическую активность", - сказала Пархалина.
При этом Европа не готова отказаться от антироссийских санкций, подчеркнула собеседница агентства. Поэтому не стоит переоценивать подобные инициативы, поделился с РИА Новости мнением доктор исторических наук, специалист по Северной Европе Лев Воронков.
"Само желание поговорить с Россией еще ничего не значит. Важно содержание того, что вы хотите обсуждать... Не думаю, что это великий перелом в позициях прибалтийских государств, что они вдруг решили пересмотреть свою русофобскую политику", - подчеркнул Воронков.