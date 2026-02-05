Эксперты объяснили, почему Латвия призывает к переговорам с Россией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европу беспокоит, что она остается вне переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса, чем ближе будет заключение договоренностей, тем большую дипломатическую активность будут проявлять страны ЕС, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина, комментируя инициативу Латвии и Эстонии возобновить переговоры с РФ.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине

"Европу беспокоит то, что она остается как бы за рамками переговоров между Россией и Соединенными Штатами... Это тренд, который сейчас в Европе намечается. Европа понимает, что либо она будет, как сказал Марк Карни Давосе , за столом (переговоров - ред.), либо она будет в меню. Я думаю, чем ближе будет подходить момент заключения каких-то договоренностей по мирному урегулированию..., тем больше Европа будет проявлять подобную дипломатическую активность", - сказала Пархалина.

При этом Европа не готова отказаться от антироссийских санкций, подчеркнула собеседница агентства. Поэтому не стоит переоценивать подобные инициативы, поделился с РИА Новости мнением доктор исторических наук, специалист по Северной Европе Лев Воронков.