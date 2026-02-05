https://ria.ru/20260205/peregovory-2072388784.html
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
украина
россия
сша
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в Абу-Даби
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Второй раунд переговоров по Украине
в рамках трехсторонней группы проходил в столице ОАЭ
в среду с участием представителей России
, США
и Украины.
"Начался второй день переговоров в Абу-Даби", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.
Как уточнил украинский чиновник, работа идет в тех же форматах, что и в среду: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби
в закрытом формате, без прессы.