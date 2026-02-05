Рейтинг@Mail.ru
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/peregovory-2072388784.html
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2026
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:32:00+03:00
2026-02-05T10:32:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
рустем умеров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_144:112:1200:706_1920x0_80_0_0_0fb118d34cbaf0055c065bdc8363e2a2.jpg
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071861590.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_5a5a529864700de804b018dcdb8cba80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, рустем умеров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ

Умеров заявил о начале второго дня переговоров в Абу-Даби

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходил в столице ОАЭ в среду с участием представителей России, США и Украины.
"Начался второй день переговоров в Абу-Даби", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.
Как уточнил украинский чиновник, работа идет в тех же форматах, что и в среду: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
3 февраля, 09:46
 
В миреУкраинаРоссияСШАРустем УмеровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала