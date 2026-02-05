Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби

Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходил в столице ОАЭ в среду с участием представителей России США и Украины.

"Начался второй день переговоров в Абу-Даби", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.

Как уточнил украинский чиновник, работа идет в тех же форматах, что и в среду: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.