Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец" Георгий Тука* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные людей, называя их "изменниками родины".

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Тука Георгий Борисович*, 24 ноября 1963 года рождения, город Киев Украинской ССР", - говорится в перечне.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.