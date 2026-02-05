https://ria.ru/20260205/perechen-2072512347.html
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
2026-02-05T16:43:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец" Георгий Тука* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные людей, называя их "изменниками родины".
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Тука Георгий Борисович*, 24 ноября 1963 года рождения, город Киев Украинской ССР", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ