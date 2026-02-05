Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/penza-2072406033.html
В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств
В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств - РИА Новости, 05.02.2026
В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках препаратов для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:31:00+03:00
2026-02-05T11:31:00+03:00
здоровье - общество
пензенская область
россия
октябрьский район
олег мельниченко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20251223/obvinenie-2064065040.html
пензенская область
россия
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, пензенская область, россия, октябрьский район, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Здоровье - Общество, Пензенская область, Россия, Октябрьский район, Олег Мельниченко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств

В Пензенской области возбудили дело из-за сбоев при закупках для онкобольных

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках препаратов для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
По данным следственного управления, с сентября 2025 года по февраль 2026 года должностные лица министерства здравоохранения региона и областного онкологического диспансера несвоевременно закупили лекарственные препараты для более 30 граждан. Это повлекло нарушения их прав на получение своевременной и качественной медицинской помощи.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы возбуждено уголовное дело по результатам проверки обращений граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, о проблемах с обеспечением лекарственными средствами (часть 1 статьи 293 УК РФ – халатность)", - рассказало ведомство в Telegram-канале.
В конце января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговоры шестерым чиновникам регионального правительства. В частности, выговор был объявлен зампреду правительства — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву из-за задержек поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных.
Больница - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве
23 декабря 2025, 13:05
 
Здоровье - ОбществоПензенская областьРоссияОктябрьский районОлег МельниченкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала