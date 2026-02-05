В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств

САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках препаратов для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
По данным следственного управления, с сентября 2025 года по февраль 2026 года должностные лица министерства здравоохранения региона и областного онкологического диспансера несвоевременно закупили лекарственные препараты для более 30 граждан. Это повлекло нарушения их прав на получение своевременной и качественной медицинской помощи.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы возбуждено уголовное дело по результатам проверки обращений граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, о проблемах с обеспечением лекарственными средствами (часть 1 статьи 293 УК РФ – халатность)", - рассказало ведомство в Telegram-канале.
В конце января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговоры шестерым чиновникам регионального правительства. В частности, выговор был объявлен зампреду правительства — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву из-за задержек поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных.
Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве
23 декабря 2025, 13:05