В Пензенской области возбудили дело из-за нарушений при закупках лекарств

САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках препаратов для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области, сообщили в региональном СУСК РФ.

По данным следственного управления, с сентября 2025 года по февраль 2026 года должностные лица министерства здравоохранения региона и областного онкологического диспансера несвоевременно закупили лекарственные препараты для более 30 граждан. Это повлекло нарушения их прав на получение своевременной и качественной медицинской помощи.