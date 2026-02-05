https://ria.ru/20260205/pensiya-2072349107.html
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию - РИА Новости, 05.02.2026
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию
Жители России могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают нужный стаж - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, сообщила... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:53:00+03:00
2026-02-05T02:53:00+03:00
2026-02-05T02:53:00+03:00
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
https://ria.ru/20260204/pensiya-2072136958.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию
РИА Новости: досрочно выйти на пенсию можно при выработке нужного стажа работы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители России могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают нужный стаж - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
“Ранее установленного срока на пенсию могут выйти граждане, имеющие длительный стаж работы - 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста”, - сказала Иванова-Швец
.
Она уточнила, что россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста в том случае, если потеряли работу и не могут трудоустроиться. При этом они должны иметь необходимый стаж (15 лет) и число пенсионных баллов (не менее 30), а также зарегистрироваться в службе занятости.