Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию - РИА Новости, 05.02.2026
02:53 05.02.2026
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию - РИА Новости, 05.02.2026
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию
Жители России могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают нужный стаж - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, сообщила... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители России могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают нужный стаж - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
“Ранее установленного срока на пенсию могут выйти граждане, имеющие длительный стаж работы - 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста”, - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста в том случае, если потеряли работу и не могут трудоустроиться. При этом они должны иметь необходимый стаж (15 лет) и число пенсионных баллов (не менее 30), а также зарегистрироваться в службе занятости.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Назван размер средней пенсии в России
