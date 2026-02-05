Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители России могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают нужный стаж - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста в том случае, если потеряли работу и не могут трудоустроиться. При этом они должны иметь необходимый стаж (15 лет) и число пенсионных баллов (не менее 30), а также зарегистрироваться в службе занятости.