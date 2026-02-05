https://ria.ru/20260205/patsienty-2072478846.html
Пациенты из России первыми примут вакцину от рака, заявил министр Попович
Пациенты из России первыми примут вакцину от рака, заявил министр Попович
2026-02-05T15:18:00+03:00
2026-02-05T15:18:00+03:00
2026-02-05T15:28:00+03:00
БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Онкологические пациенты из России и Сербии первыми примут новую вакцину от рака, разработанную в России, сообщил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
Попович, который также является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, провел в Москве
встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
.
"С министром Мурашко разговаривал о применении самых современных российских инновационных терапий для лечения онкологических пациентов. Пациенты из Сербии
вместе с пациентами из России будут среди первых, кто примет вакцину против рака. Работа над соглашением о сотрудничестве уже начата, и ожидается, что первые пациенты из Сербии получат лечение до конца этого года", - цитирует пресс-служба министра, который добавил, что проинформирует президента Сербии Александра Вучича
и главу минздрава Златибора Лончара для подготовки и подписания документов с российской стороной.
По его словам, уже в марте представители сербского минздрава, члены правительства и представители ведущих учреждений здравоохранения посетят в России МНИОИ им. П.А. Герцена и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, чтобы ознакомиться с диагностикой, лечением и производством мРНК-вакцин.
Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.