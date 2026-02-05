Рейтинг@Mail.ru
Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции
21:21 05.02.2026
Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции
Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 05.02.2026
Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции
Частный пансионат в селе Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы, откуда были госпитализированы 10 пожилых постояльцев с подозрением на... РИА Новости, 05.02.2026
Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

РИА Новости: пансионат в ТиНАО, где заболели постояльцы, закрыли на карантин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Частный пансионат в селе Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы, откуда были госпитализированы 10 пожилых постояльцев с подозрением на инфекцию, закрыт на карантин, сообщили РИА Новости в сети пансионатов.
Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что десять пожилых постояльцев частного пансионата в Новой Москве были доставлены в медучреждения с признаками инфекционного заболевания.
"В пансионате Троицк сейчас карантин", - рассказал собеседник агентства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
20 декабря 2025, 19:31
 
