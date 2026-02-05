Пансионат в Новой Москве закрыт на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Частный пансионат в селе Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы, откуда были госпитализированы 10 пожилых постояльцев с подозрением на инфекцию, закрыт на карантин, сообщили РИА Новости в сети пансионатов.