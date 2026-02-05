Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 05.02.2026 (обновлено: 16:39 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/paksh-2072507795.html
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 05.02.2026
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии
АЭС "Пакш-2" в Венгрии проработает минимум до начала ХХII века, за это время атомная промышленность РФ получит заказы на сумму более двух триллионов рублей,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:32:00+03:00
2026-02-05T16:39:00+03:00
венгрия
россия
экономика
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053038034_0:51:700:445_1920x0_80_0_0_ab8a01ecde11147efbc13847fe85ab8d.jpg
https://ria.ru/20260205/paksh-2072490446.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053038034_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_0f4a249732e50416e8abb8bbf5a06116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, экономика, алексей лихачев, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, Россия, Экономика, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Лихачев: АЭС "Пакш-2" в Венгрии проработает минимум до начала XXII века

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© АСЭ Росатом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. АЭС "Пакш-2" в Венгрии проработает минимум до начала ХХII века, за это время атомная промышленность РФ получит заказы на сумму более двух триллионов рублей, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Этап эксплуатации станции уходит в начало ХХII века, и на этом периоде будет сформировано еще свыше 2 триллионов рублей заказов с соответствующими рабочими местами, с соответствующими зарплатами, высокими квалификациями, налоговыми отчислениями. То есть это значимая часть российского экспорта, экспорта высокотехнологичной продукции", - сказал Лихачев на церемонии заливки первого бетона для АЭС "Пакш-2", возводимой в Венгрии по российской технологии.
По его словам, уже на момент реализации проекта АЭС "Пакш-2" сумма заказов для российской атомной промышленности превысила один триллион 150 миллиардов рублей.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
Вчера, 15:39
 
ВенгрияРоссияЭкономикаАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала