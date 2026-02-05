https://ria.ru/20260205/paksh-2072507795.html
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 05.02.2026
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии
АЭС "Пакш-2" в Венгрии проработает минимум до начала ХХII века, за это время атомная промышленность РФ получит заказы на сумму более двух триллионов рублей,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:32:00+03:00
2026-02-05T16:32:00+03:00
2026-02-05T16:39:00+03:00
венгрия
россия
экономика
алексей лихачев
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053038034_0:51:700:445_1920x0_80_0_0_ab8a01ecde11147efbc13847fe85ab8d.jpg
https://ria.ru/20260205/paksh-2072490446.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053038034_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_0f4a249732e50416e8abb8bbf5a06116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, экономика, алексей лихачев, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, Россия, Экономика, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев: АЭС "Пакш-2" в Венгрии проработает минимум до начала XXII века