Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии

ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. АЭС "Пакш-2" в Венгрии проработает минимум до начала ХХII века, за это время атомная промышленность РФ получит заказы на сумму более двух триллионов рублей, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.