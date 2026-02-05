https://ria.ru/20260205/paksh-2072490446.html
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
АЭС "Пакш-2" на сегодня является крупнейшим и самым передовым атомным проектом в Европе, флагманом европейского атомного возрождения, заявил венгерский министр... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:39:00+03:00
2026-02-05T15:39:00+03:00
2026-02-05T15:48:00+03:00
европа
в мире
петер сийярто
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
европа
2026
