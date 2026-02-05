Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе

«

"Пакш-2" - крупнейший и самый передовой проект строительства атомных электростанций среди всех ядерных инвестиций, осуществляемых в настоящее время в Европе. "Пакш-2" - флагман ядерного возрождения европейского континента", - сказал Сийярто на церемонии заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".