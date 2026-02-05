Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
15:39 05.02.2026 (обновлено: 15:48 05.02.2026)
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
АЭС "Пакш-2" на сегодня является крупнейшим и самым передовым атомным проектом в Европе, флагманом европейского атомного возрождения, заявил венгерский министр...
европа
в мире
петер сийярто
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
европа
европа, в мире, петер сийярто, аэс "пакш", аэс "пакш-2"
Европа, В мире, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2"
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе

Сийярто: АЭС "Пакш-2" на сегодня является крупнейшим атомным проектом в Европе

© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company LimitedСтроительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company Limited
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. АЭС "Пакш-2" на сегодня является крупнейшим и самым передовым атомным проектом в Европе, флагманом европейского атомного возрождения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Пакш-2" - крупнейший и самый передовой проект строительства атомных электростанций среди всех ядерных инвестиций, осуществляемых в настоящее время в Европе. "Пакш-2" - флагман ядерного возрождения европейского континента", - сказал Сийярто на церемонии заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Венгрии началось строительство АЭС "Пакш-2" с участием России
ЕвропаВ миреПетер СийяртоАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"
 
 
