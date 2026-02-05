Состояние детей, получивших ожоги в Красноярске, остается тяжелым

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Состояние школьников, пострадавших при нападении сверстницы в Красноярске и доставленных в ожоговый центр, остается стабильно тяжелым, они в сознании и дышат самостоятельно, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

"Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжёлое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

В среду в ГУ МВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.