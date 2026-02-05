Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/overchuk-2072574545.html
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2026
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году
Бразилию в 2025 году посетили 30 тысяч туристов из России, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:34:00+03:00
2026-02-05T22:34:00+03:00
бразилия
россия
бразилиа
михаил мишустин
алексей оверчук
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_0:87:3010:1780_1920x0_80_0_0_5c439711f08c6ffe0eb57b3884effcff.jpg
https://ria.ru/20260205/proekt-2072572295.html
бразилия
россия
бразилиа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b9f8de74d9f9c7e67b108b070c160dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, бразилиа, михаил мишустин, алексей оверчук, туризм
Бразилия, Россия, Бразилиа, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук, Туризм
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году

Оверчук: Бразилию в 2025 году посетили 30 тыс туристов из России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Бразилию в 2025 году посетили 30 тысяч туристов из России, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
"Конечно же, обсуждали вопросы туризма. Обе наши страны обладают колоссальным туристическим потенциалом. В прошлом году в Бразилии побывало уже 30 тысяч российских туристов", - сказал Оверчук журналистам по итогам заседания.
Бразилиа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин и президент Бразилии выступили за продвижение совместных проектов
Вчера, 21:58
 
БразилияРоссияБразилиаМихаил МишустинАлексей ОверчукТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала