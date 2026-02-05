https://ria.ru/20260205/overchuk-2072574545.html
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2026
Оверчук рассказал, сколько туристов из России были в Бразилии в 2025 году
Бразилию в 2025 году посетили 30 тысяч туристов из России, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 05.02.2026
Оверчук: Бразилию в 2025 году посетили 30 тыс туристов из России