18:53 05.02.2026
Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий"
Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий"
Ряд крупнейших российских гостиничных сетей перестали сотрудничать с агрегатором "Яндекс Путешествия", сообщил Российский союз туриндустрии на своем сайте.
туризм
псковская область
костромская область
российский союз туриндустрии (рст)
россия
псковская область
костромская область
россия
псковская область, костромская область, российский союз туриндустрии (рст), россия
Туризм, Псковская область, Костромская область, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия
© Depositphotos.com / shockВыдача ключей в отеле
Выдача ключей в отеле. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ряд крупнейших российских гостиничных сетей перестали сотрудничать с агрегатором "Яндекс Путешествия", сообщил Российский союз туриндустрии на своем сайте.
"Крупнейшие российские гостиничные операторы "Azimut Hotels", "Cosmos Hotel Group", группа "Мантера", "Alean Collection", "Русские Сезоны", "Accor", "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Российский союз туриндустрии и владельцы отелей ранее уже обращались к агрегатору с просьбой не увеличивать размер комиссии, но компания отказалась пересматривать решение.
Под управлением сетей, чьи гостиницы исчезли из выдачи "Яндекс Путешествий", в общей сложности находится около 50 тысяч номеров.
Ранее "Туту" сообщило, что Орловская, Тульская и Псковская области возглавили рейтинг направлений для бюджетных весенних поездок. Помимо этого, в список самых доступных направлений для туризма вошли Владимирская и Костромская области.
ТуризмПсковская областьКостромская областьРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Россия
 
 
