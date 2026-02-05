Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оспа обезьян особенно опасна для людей с пониженным иммунитетом, сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.