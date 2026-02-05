Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян - РИА Новости, 05.02.2026
03:27 05.02.2026
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян - РИА Новости, 05.02.2026
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян
Оспа обезьян особенно опасна для людей с пониженным иммунитетом, сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В... РИА Новости, 05.02.2026
общество
россия
московская область (подмосковье)
алексей аграновский
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
московская область (подмосковье)
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян

РИА Новости: оспа обезьян опасна для людей с пониженным иммунитетом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оспа обезьян особенно опасна для людей с пониженным иммунитетом, сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.
"Есть две подгруппы (клады) вируса оспы обезьян: clade I и II. Заболевание вирусами этих подгрупп вызывает смертность до 10% и 1% соответственно. В группе риска - люди с пониженным иммунитетом", - сказал Аграновский.
По его словам, вирус оспы обезьян считается эндемическим вирусом, характерным для ограниченных регионов.
"Опасность распространения вирусом оспы обезьян в России достаточно невелика, но следить за ситуацией нужно, поскольку популяционный иммунитет к оспе снизился", - заключил ученый.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.
