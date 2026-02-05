https://ria.ru/20260205/ospa-2072350961.html
Вирусолог рассказал, кто рискует заболеть оспой обезьян
Оспа обезьян особенно опасна для людей с пониженным иммунитетом, сообщил РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В... РИА Новости, 05.02.2026
РИА Новости: оспа обезьян опасна для людей с пониженным иммунитетом