Гутерреш заявил о высоком риске применения ЯО в мире
Гутерреш заявил о высоком риске применения ЯО в мире - РИА Новости, 05.02.2026
Гутерреш заявил о высоком риске применения ЯО в мире
Риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя истечение срока действия
Гутерреш заявил о высоком риске применения ЯО в мире
Гутерреш: риск применения ЯО сейчас самый высокий за последние десятилетия
ООН, 5 фев – РИА Новости. Риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя истечение срока действия ДСНВ.
"Этот распад десятилетий достижений не мог произойти в более неподходящее время - риск применения ядерного оружия является самым высоким за последние десятилетия", – сказал Гутерреш
.
При этом он отметил, что "даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду".
"Это возможность перезапустить и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющемуся контексту. Я приветствую то, что президенты обоих государств ясно дали понять, что они осознают дестабилизирующее воздействие ядерной гонки вооружений и необходимость предотвратить возвращение к миру неконтролируемого ядерного распространения", – подчеркнул генсек Всемирной Организации.
Срок действия Договора между Россией
и США
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин
объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва
пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.