МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает издание Mandiner.
"Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны", — сказал он.
Ранее в январе полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации. Он подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская