Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 05.02.2026 (обновлено: 15:43 05.02.2026)
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
Европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает издание... РИА Новости, 05.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине

Орбан: ЕС из-за цензуры лишен объективной информации о конфликте на Украине

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за цензуры в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает издание Mandiner.
"Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны", — сказал он.
По его мнению, в конечном итоге между Москвой и Киевом будет установлено перемирие, но оно не приведет к полноценному миру, если европейские войска разместят на украинской территории.
Ранее в январе полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации. Он подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
