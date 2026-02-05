https://ria.ru/20260205/opukhol-2072361726.html
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка - РИА Новости, 05.02.2026
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка
Врачи в Приморье успешно прооперировали шестидесятилетнюю пациентку, удалив 15-килограммовую опухоль, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T07:27:00+03:00
2026-02-05T07:27:00+03:00
2026-02-05T07:27:00+03:00
хорошие новости
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667546_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4a00deaeac05cc2edd25c7c8d9ac1e6.jpg
https://ria.ru/20260129/kista-2070889054.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667546_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e4b20b5186b9ef6ae9600b760be12fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Хорошие новости, Происшествия
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка
РИА Новости: в Приморье у 60-летней пациентки удалили 15-килограммовую опухоль
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Врачи в Приморье успешно прооперировали шестидесятилетнюю пациентку, удалив 15-килограммовую опухоль, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Несколько лет 60-летняя жительница Приморья терпела боль внизу живота, а также различные осложнения по здоровью, но обратилась к медикам только тогда, когда боль стала нестерпимой.
УЗИ показало огромную миому матки размером более 30 недель беременности.
"Женщину экстренно госпитализировали и прооперировали. В ходе операции, осложненной сдавлением внутренних органов, врачи удалили опухоль весом 15 килограммов - больше, чем вес годовалого ребенка", - сообщили в минздраве края.
По мнению врачей, это весьма показательный случай. "Образование таких размеров не вырастает за месяц или год. Это результат многолетнего невнимания к своему организму", - привели комментарий заведующего гинекологическим отделением Владивостокской клинической больницы № 2 Эдуарда Зиганшина.
Он добавил, что операция прошла успешно и пациентка быстро восстановилась.