У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Врачи в Приморье успешно прооперировали шестидесятилетнюю пациентку, удалив 15-килограммовую опухоль, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Несколько лет 60-летняя жительница Приморья терпела боль внизу живота, а также различные осложнения по здоровью, но обратилась к медикам только тогда, когда боль стала нестерпимой.

УЗИ показало огромную миому матки размером более 30 недель беременности.

"Женщину экстренно госпитализировали и прооперировали. В ходе операции, осложненной сдавлением внутренних органов, врачи удалили опухоль весом 15 килограммов - больше, чем вес годовалого ребенка", - сообщили в минздраве края.

По мнению врачей, это весьма показательный случай. "Образование таких размеров не вырастает за месяц или год. Это результат многолетнего невнимания к своему организму", - привели комментарий заведующего гинекологическим отделением Владивостокской клинической больницы № 2 Эдуарда Зиганшина.