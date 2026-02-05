Рейтинг@Mail.ru
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:27 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/opukhol-2072361726.html
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка - РИА Новости, 05.02.2026
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка
Врачи в Приморье успешно прооперировали шестидесятилетнюю пациентку, удалив 15-килограммовую опухоль, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T07:27:00+03:00
2026-02-05T07:27:00+03:00
хорошие новости
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667546_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4a00deaeac05cc2edd25c7c8d9ac1e6.jpg
https://ria.ru/20260129/kista-2070889054.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667546_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e4b20b5186b9ef6ae9600b760be12fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Хорошие новости, Происшествия
У 60-летней пациентки в Приморье удалили опухоль весом с годовалого ребенка

РИА Новости: в Приморье у 60-летней пациентки удалили 15-килограммовую опухоль

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОперация в медицинском центре
Операция в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Операция в медицинском центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Врачи в Приморье успешно прооперировали шестидесятилетнюю пациентку, удалив 15-килограммовую опухоль, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Несколько лет 60-летняя жительница Приморья терпела боль внизу живота, а также различные осложнения по здоровью, но обратилась к медикам только тогда, когда боль стала нестерпимой.
УЗИ показало огромную миому матки размером более 30 недель беременности.
"Женщину экстренно госпитализировали и прооперировали. В ходе операции, осложненной сдавлением внутренних органов, врачи удалили опухоль весом 15 килограммов - больше, чем вес годовалого ребенка", - сообщили в минздраве края.
По мнению врачей, это весьма показательный случай. "Образование таких размеров не вырастает за месяц или год. Это результат многолетнего невнимания к своему организму", - привели комментарий заведующего гинекологическим отделением Владивостокской клинической больницы № 2 Эдуарда Зиганшина.
Он добавил, что операция прошла успешно и пациентка быстро восстановилась.
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника
29 января, 03:36
 
Хорошие новостиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала