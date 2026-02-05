Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал электромотоцикл Aurus гордостью инженерной мысли
17:02 05.02.2026 (обновлено: 17:03 05.02.2026)
Эксперт назвал электромотоцикл Aurus гордостью инженерной мысли
Эксперт назвал электромотоцикл Aurus гордостью инженерной мысли - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт назвал электромотоцикл Aurus гордостью инженерной мысли
технологии, россия, aurus
Технологии, Россия, Aurus
Эксперт назвал электромотоцикл Aurus гордостью инженерной мысли

Член ОП Солдунов: Aurus Merlon призван показать высочайший инженерный потенциал

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Получение ОТТС электромотоциклом Aurus Merlon ставит его в разряд высокотехнологичных продуктов, такое мнение в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил член Общественной палаты России, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее РИА Новости со ссылкой на документ сообщило, что модель электромотоцикла Aurus под названием Merlon прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
"Электромотоцикл Aurus Merlon – это технологический флагман, призванный показать высочайший инженерный и технологический потенциал. Создание полноценного электромотоцикла люкс-класса – это сложная инженерная задача. Получение ОТТС для такого транспортного средства говорит о серьезной проработке всех систем. Это сразу ставит этот мотоцикл в разряд высокотехнологичных продуктов", – отметил Солдунов.
Он выразил мнение, что получение ОТТС – это мощный маркетинговый ход. Кроме того, данный проект служит "живой лабораторией" для отработки технологий, которые в будущем могут быть применены в электромобилях Aurus. По мнению члена ОП, целевой покупатель данной модели электромотоцикла, помимо государственных служб, - это люди, ценящие не только статус, но и передовые технологии.
"Среда использования – это выставки и презентации как Hi-Tech-объект: на стендах, посвященных инновациям, российским технологиям, устойчивому развитию. Это уже не только дизайн-объект, но и объект гордости инженерной мысли. Также я вижу его повседневное использование в мегаполисе: электромотоцикл идеален для тихих, динамичных и экологичных поездок по городу", – заключил Солдунов.
Электрический мотоцикл Aurus Merlon - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus
4 февраля, 09:34
 
ТехнологииРоссияAurus
 
 
