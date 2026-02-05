Эксперт назвал электромотоцикл Aurus гордостью инженерной мысли

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Получение ОТТС электромотоциклом Aurus Merlon ставит его в разряд высокотехнологичных продуктов, такое мнение в беседе с газетой ВЗГЛЯД Получение ОТТС электромотоциклом Aurus Merlon ставит его в разряд высокотехнологичных продуктов, такое мнение в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил член Общественной палаты России, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на документ сообщило, что модель электромотоцикла Aurus под названием Merlon прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

"Электромотоцикл Aurus Merlon – это технологический флагман, призванный показать высочайший инженерный и технологический потенциал. Создание полноценного электромотоцикла люкс-класса – это сложная инженерная задача. Получение ОТТС для такого транспортного средства говорит о серьезной проработке всех систем. Это сразу ставит этот мотоцикл в разряд высокотехнологичных продуктов", – отметил Солдунов.

Он выразил мнение, что получение ОТТС – это мощный маркетинговый ход. Кроме того, данный проект служит "живой лабораторией" для отработки технологий, которые в будущем могут быть применены в электромобилях Aurus. По мнению члена ОП, целевой покупатель данной модели электромотоцикла, помимо государственных служб, - это люди, ценящие не только статус, но и передовые технологии.