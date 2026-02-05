Рейтинг@Mail.ru
В Омске три женщины пострадали при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости, 05.02.2026
15:20 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/omsk-2072479331.html
В Омске три женщины пострадали при столкновении автобуса с грузовиком
В Омске три женщины пострадали при столкновении автобуса с грузовиком
Три жительницы Омска пострадали при столкновении автобуса с грузовиком, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 05.02.2026
В Омске три женщины пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Три жительницы Омска пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ОМСК 5 фев - РИА Новости. Три жительницы Омска пострадали при столкновении автобуса с грузовиком, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло на улице 1-й Заречной в Омске. Двадцатитрехлетний водитель грузовика SHACMAN не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус "ГАЗель Next", следующий по маршруту №386. Как выяснилось позже, водитель грузовика не имел прав на управление автомобилем.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась трем пассажиркам автобуса", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.
В Приморье произошло ДТП с восьмью автомобилями
