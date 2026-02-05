Рейтинг@Mail.ru
22:44 05.02.2026 (обновлено: 22:45 05.02.2026)
Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану
Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану
в мире, оман, иран, мирный план сша по украине, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, каролин левитт
В мире, Оман, Иран, Мирный план США по Украине, США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Каролин Левитт
Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану

Белый дом: Уиткофф и Кушнер в пятницу посетят Оман для переговоров по Ирану

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу посетят Оман для переговоров по Ирану.
"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Оман на эти переговоры уже завтра, и мы посмотрим, к чему они приведут", - сказала Левитт журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
Вчера, 08:00
 
В миреОманИранМирный план США по УкраинеСШАДжаред КушнерСтив УиткоффКаролин Левитт
 
 
