Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану
Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану - РИА Новости, 05.02.2026
Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу посетят... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:44:00+03:00
2026-02-05T22:44:00+03:00
2026-02-05T22:45:00+03:00
Уиткофф и Кушнер отправятся в Оман на переговоры по Ирану
Белый дом: Уиткофф и Кушнер в пятницу посетят Оман для переговоров по Ирану