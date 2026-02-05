https://ria.ru/20260205/oman-2072553698.html
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман
Борт спецпредставителя президент США Стива Уиткоффа прибыл в Оман, где, как ожидается, состоятся переговоры представителей США и Ирана, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
оман
иран
стив уиткофф
аббас аракчи
flightradar24
мирный план сша по украине
сша
оман
иран
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман, как ожидается, на переговоры США и Ирана