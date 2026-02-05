Рейтинг@Mail.ru
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман - РИА Новости, 05.02.2026
19:21 05.02.2026
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман - РИА Новости, 05.02.2026
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман
Борт спецпредставителя президент США Стива Уиткоффа прибыл в Оман, где, как ожидается, состоятся переговоры представителей США и Ирана, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:21:00+03:00
2026-02-05T19:21:00+03:00
в мире
сша
оман
иран
стив уиткофф
аббас аракчи
flightradar24
мирный план сша по украине
сша
оман
иран
в мире, сша, оман, иран, стив уиткофф, аббас аракчи, flightradar24, мирный план сша по украине
В мире, США, Оман, Иран, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Flightradar24, Мирный план США по Украине
Самолет Уиткоффа прибыл в Оман

Самолет Уиткоффа прибыл в Оман, как ожидается, на переговоры США и Ирана

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Борт спецпредставителя президент США Стива Уиткоффа прибыл в Оман, где, как ожидается, состоятся переговоры представителей США и Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных Flightradar24, выяснило РИА Новости на основе данных Flightradar24.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолет, на котором Уиткофф в среду прибыл в Абу-Даби, покинул столицу ОАЭ после второго раунда переговоров по украинскому урегулированию.
По данным портала, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG прибыл в аэропорт столицы Омана Маската.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 февраля начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Источник: Иран стремится к взаимовыгодному результату на переговорах с США
