Мужчине, задержанному на Рублевке в Москве, предъявили обвинения

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мужчине, которого задержали со стрельбой на Рублевском шоссе в Москве, предъявили обвинение в убийстве таксиста и незаконном обороте оружия, он признался в преступлениях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в … "убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем", "незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных орггруппой", - сказала она.

Петренко добавила, что с фигурантом уже провели следственные действия. На допросе он признал вину и сообщил, что мотивом убийства водителя такси стало нежелание платить за поездку.

"В ближайшее время следствие намерено провести проверку показаний на месте с участием обвиняемого и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавила она.

Петренко также сообщила, что уголовные дела об убийстве таксиста, незаконном обороте оружия и покушении на жизнь правоохранителя объединены в одно производство.

РФ. "Кроме того, в Москве планируется проведение следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовных дел о разбойном нападении, похищении и убийстве мужчины, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов, которые расследуются в Пензенской области", - заключила представитель СК