https://ria.ru/20260205/obvinenie-2072401836.html
Мужчине, задержанному на Рублевке в Москве, предъявили обвинения
2026-02-05T11:22:00+03:00
2026-02-05T11:22:00+03:00
2026-02-05T11:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072138189_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_32ac735e50c71d138623aea5067a82be.jpg
https://ria.ru/20260204/ubiystvo-2072106586.html
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072138189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4edc4e46a837cf7d7581e66780b82431.jpg
Работа следователей по делу об убийстве мужчины в Пензенской области
Как сообщалось ранее, 3 февраля 2026 года оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области прибыли к одному из жилых домов, расположенных на Рублевском шоссе в городе Москве. В подъезде дома полицейские обнаружили фигурантов, при этом один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление. В связи с этим оперативные сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Сегодня следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки, расположенной вблизи улицы Большой Филевской в городе Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Следствием установлено, что водитель такси привез фигурантов из Самарской области в Москву.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.
Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку.
Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причинившего смертельное ранение таксисту.
Кроме того, в Пензенской области следователями регионального СК России продолжается расследование уголовного дела по факту похищения и убийства мужчины (п. п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения потерпевшего.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что похищение и убийство 39-летнего мужчины в Пензе совершено на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастниками совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги похищены денежные средства, ювелирные изделия. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области также возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Помимо этого, в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Работа по установлению полной картины совершенных фигурантами преступлений продолжается.
2026-02-05T11:22
true
PT0M32S
Задержанному на Рублевском шоссе предъявили обвинение в убийстве таксиста
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мужчине, которого задержали со стрельбой на Рублевском шоссе в Москве, предъявили обвинение в убийстве таксиста и незаконном обороте оружия, он признался в преступлениях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в … "убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем", "незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных орггруппой", - сказала она.
Петренко
добавила, что с фигурантом уже провели следственные действия. На допросе он признал вину и сообщил, что мотивом убийства водителя такси стало нежелание платить за поездку.
"В ближайшее время следствие намерено провести проверку показаний на месте с участием обвиняемого и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавила она.
Петренко также сообщила, что уголовные дела об убийстве таксиста, незаконном обороте оружия и покушении на жизнь правоохранителя объединены в одно производство.
"Кроме того, в Москве
планируется проведение следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовных дел о разбойном нападении, похищении и убийстве мужчины, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов, которые расследуются в Пензенской области", - заключила представитель СК РФ
.
Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе
в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе
, его сообщник ликвидирован. По данным СУСК по Пензенской области
, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района
Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
В среду на парковке на Большой Филевской улице в Москве было обнаружено тело водителя такси, было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным СК, таксист согласился привезти фигурантов из Самарской области
в Москву за 85 тысяч рублей, однако по приезду злоумышленники отказались оплачивать поездку.