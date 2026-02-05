https://ria.ru/20260205/obstanovka-2072455071.html
Обстановка у "Крокус Экспо" спокойная после сообщений об эвакуации
Обстановка у "Крокус Экспо" спокойная после сообщений об эвакуации - РИА Новости, 05.02.2026
Обстановка у "Крокус Экспо" спокойная после сообщений об эвакуации
Обстановка возле "Крокус Экспо" в подмосковном Красногорске на фоне сообщений об эвакуации спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:51:00+03:00
2026-02-05T13:51:00+03:00
2026-02-05T13:51:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260204/peterburg-2072337437.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Обстановка у "Крокус Экспо" спокойная после сообщений об эвакуации
Обстановка у подмосковного "Крокус Экспо" спокойная после сообщений об эвакуации