Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф
13:35 05.02.2026 (обновлено: 14:20 05.02.2026)
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф - РИА Новости, 05.02.2026
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф
Москва, Киев и Вашингтон договорились об обмене 314 военнопленными на встрече в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X. РИА Новости, 05.02.2026
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф

Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленными

Абу-Даби
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Москва, Киев и Вашингтон договорились об обмене 314 военнопленными на встрече в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.
"Сегодня делегации <...> договорились о <...> первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", — написал он.
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36
Сторонам еще предстоит серьезная работа, но достигнутое соглашение показывает: дипломатия приносит ощутимые результаты, отметил Уиткофф.
"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", — добавил он.
Накануне в ОАЭ начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их содержательными и продуктивными.
Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. По словам источника РИА Новости, атмосфера там позитивная. По итогам ожидается заявление.
Мирный процесс по Украине

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы прошел 23 и 24 января. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Путиным и Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
4 февраля, 19:25
 
