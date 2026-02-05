Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гангов, далее: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гангов, далее: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Слева направо: министр армии США Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комиссар Федеральной службы по госзакупкам Джош Грюнбаум.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Слева направо: министр армии США Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комиссар Федеральной службы по госзакупкам Джош Грюнбаум.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гангов, далее: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Слева направо: министр армии США Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комиссар Федеральной службы по госзакупкам Джош Грюнбаум.