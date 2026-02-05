https://ria.ru/20260205/oblast-2072363981.html
ВСУ нанесли массированный удар по Ростовской области
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, отражено более 30 БПЛА в 12 городах и районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
ростовская область
ростов-на-дону
таганрог
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ