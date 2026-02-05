https://ria.ru/20260205/oae-2072543544.html
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию благодарят Москву и Киев за доверие и оценку их как надежного посредника, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза МИД ОАЭ.
Столица ОАЭ
приняла в среду и четверг второй раунд консультаций по Украине
в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России
, США
и Украины.
"МИД ОАЭ выражает благодарность двум дружественным странам за их сотрудничество, способствующее успеху усилий ОАЭ как посредника. Это отражает их доверие к ОАЭ как к надежному посреднику, работающему над всем, что способствует урегулированию кризиса", - говорится в заявлении МИД арабской страны.
Ведомство отметило, что проведенные в Абу-Даби
консультации отражают подход ОАЭ, основанный на стратегическом сотрудничестве, а также уверенность международного сообщества в роли арабского государства в содействии диалогу и обеспечению благоприятных условий для конструктивных переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
ранее сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.