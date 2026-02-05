Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций
18:28 05.02.2026 (обновлено: 18:33 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/oae-2072543544.html
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций - РИА Новости, 05.02.2026
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций
ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию благодарят Москву и Киев за доверие и оценку их как надежного посредника, следует из... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:28:00+03:00
2026-02-05T18:33:00+03:00
в мире
оаэ
украина
сша
стив уиткофф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260205/uitkoff-2072444399.html
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072390772.html
оаэ
украина
сша
россия
в мире, оаэ, украина, сша, стив уиткофф, россия
В мире, ОАЭ, Украина, США, Стив Уиткофф, Россия
ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций

РИА Новости: ОАЭ благодарят РФ и Украину за оценку их как надежного посредника

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию благодарят Москву и Киев за доверие и оценку их как надежного посредника, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза МИД ОАЭ.
Столица ОАЭ приняла в среду и четверг второй раунд консультаций по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины.
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Уиткофф оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
Вчера, 13:21
"МИД ОАЭ выражает благодарность двум дружественным странам за их сотрудничество, способствующее успеху усилий ОАЭ как посредника. Это отражает их доверие к ОАЭ как к надежному посреднику, работающему над всем, что способствует урегулированию кризиса", - говорится в заявлении МИД арабской страны.
Ведомство отметило, что проведенные в Абу-Даби консультации отражают подход ОАЭ, основанный на стратегическом сотрудничестве, а также уверенность международного сообщества в роли арабского государства в содействии диалогу и обеспечению благоприятных условий для конструктивных переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36
 
В миреОАЭУкраинаСШАСтив УиткоффРоссия
 
 
