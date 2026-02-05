ОАЭ поблагодарили Россию и Украину после второго раунда консультаций

АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию благодарят Москву и Киев за доверие и оценку их как надежного посредника, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза МИД ОАЭ.

Столица ОАЭ приняла в среду и четверг второй раунд консультаций по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России США и Украины.

"МИД ОАЭ выражает благодарность двум дружественным странам за их сотрудничество, способствующее успеху усилий ОАЭ как посредника. Это отражает их доверие к ОАЭ как к надежному посреднику, работающему над всем, что способствует урегулированию кризиса", - говорится в заявлении МИД арабской страны.

Ведомство отметило, что проведенные в Абу-Даби консультации отражают подход ОАЭ, основанный на стратегическом сотрудничестве, а также уверенность международного сообщества в роли арабского государства в содействии диалогу и обеспечению благоприятных условий для конструктивных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.