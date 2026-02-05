Рейтинг@Mail.ru
МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит прикладывать усилия в качестве посредника - РИА Новости, 05.02.2026
18:19 05.02.2026
МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит прикладывать усилия в качестве посредника
ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию продолжат прикладывать усилия в качестве посредников для мирного решения конфликта на... РИА Новости, 05.02.2026
украина, оаэ, сша, стив уиткофф, россия
Украина, ОАЭ, США, Стив Уиткофф, Россия
Вход во дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Вход во дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию продолжат прикладывать усилия в качестве посредников для мирного решения конфликта на Украине, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД ОАЭ.
Столица ОАЭ приняла в среду и четверг второй раунд консультаций по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины.
"ОАЭ продолжат прикладывать усилия для достижения успеха в различных инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине и облегчению связанных с ним гуманитарных эффектов", - говорится в заявлении МИД арабской страны.
Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными.
Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
Источник: по итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике
Вчера, 11:18
 
УкраинаОАЭСШАСтив УиткоффРоссия
 
 
