МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит прикладывать усилия в качестве посредника
МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит прикладывать усилия в качестве посредника - РИА Новости, 05.02.2026
МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит прикладывать усилия в качестве посредника
ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию продолжат прикладывать усилия в качестве посредников для мирного решения конфликта на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:19:00+03:00
2026-02-05T18:19:00+03:00
2026-02-05T18:19:00+03:00
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию продолжат прикладывать усилия в качестве посредников для мирного решения конфликта на Украине, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД ОАЭ.
"ОАЭ продолжат прикладывать усилия для достижения успеха в различных инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине и облегчению связанных с ним гуманитарных эффектов", - говорится в заявлении МИД арабской страны.
Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби
договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
, назвав сами переговоры подробными и продуктивными.
Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.