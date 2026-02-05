МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит прикладывать усилия в качестве посредника

Вход во дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. ОАЭ после второго раунда консультаций по украинскому урегулированию продолжат прикладывать усилия в качестве посредников для мирного решения конфликта на Украине, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД ОАЭ.

Столица ОАЭ приняла в среду и четверг второй раунд консультаций по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России США и Украины.

"ОАЭ продолжат прикладывать усилия для достижения успеха в различных инициативах по мирному урегулированию конфликта на Украине и облегчению связанных с ним гуманитарных эффектов", - говорится в заявлении МИД арабской страны.

Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф , назвав сами переговоры подробными и продуктивными.