В Новосибирске на автоподставщиков завели дело об организации ОПГ

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело об организации и участии в организованной преступной группе против семерых местных жителей, занимавшихся автоподставами для получения страховых выплат, сообщает Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело об организации и участии в организованной преступной группе против семерых местных жителей, занимавшихся автоподставами для получения страховых выплат, сообщает ГУМВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" в отношении двоих жителей Новосибирска и по части 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе" в отношении пятерых их сообщников", - говорится в сообщении.

По данным главка, двое мужчин 1991 и 2004 годов рождения, являясь организаторами ОПГ, приобретали дорогостоящие иномарки, на которых в Новосибирске умышленно создавали аварийные ситуации с автомобилями, которые по правилам дорожного движения обязаны были предоставить им преимущество в движении.

"Подозреваемые стремились повредить в столкновении определенные детали своих автомобилей, ремонт которых был наиболее дорогостоящим. Сразу же после совершения ДТП злоумышленники пересаживались на пассажирские сиденья, а водителями выступали их сообщники", - рассказали в управлении.

Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению более 50 инсценированных дорожно-транспортных происшествий. Сумма ущерба оценивается в более 20 миллионов рублей.