В Новосибирске на автоподставщиков завели дело об организации ОПГ
05.02.2026
В Новосибирске на автоподставщиков завели дело об организации ОПГ
В Новосибирске на автоподставщиков завели дело об организации ОПГ
В Новосибирске на автоподставщиков завели дело об организации ОПГ
Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело об организации и участии в организованной преступной группе против семерых местных жителей
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске на автоподставщиков завели дело об организации ОПГ

В Новосибирске на семерых автоподставщиков завели дело об организации ОПГ

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело об организации и участии в организованной преступной группе против семерых местных жителей, занимавшихся автоподставами для получения страховых выплат, сообщает ГУМВД по региону.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" в отношении двоих жителей Новосибирска и по части 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе" в отношении пятерых их сообщников", - говорится в сообщении.
По данным главка, двое мужчин 1991 и 2004 годов рождения, являясь организаторами ОПГ, приобретали дорогостоящие иномарки, на которых в Новосибирске умышленно создавали аварийные ситуации с автомобилями, которые по правилам дорожного движения обязаны были предоставить им преимущество в движении.
"Подозреваемые стремились повредить в столкновении определенные детали своих автомобилей, ремонт которых был наиболее дорогостоящим. Сразу же после совершения ДТП злоумышленники пересаживались на пассажирские сиденья, а водителями выступали их сообщники", - рассказали в управлении.
Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению более 50 инсценированных дорожно-транспортных происшествий. Сумма ущерба оценивается в более 20 миллионов рублей.
Ранее в "АльфаСтраховании" сообщили РИА Новости, что за девять месяцев 2025 года число страховых случаев с признаками мошенничества по ОСАГО в Новосибирской области увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным ЦБ, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Росстата, в этом году Новосибирская область вновь попала в топ регионов России по уровню страхового мошенничества.
Происшествия Новосибирск Россия Новосибирская область
 
 
