Четыре очка россиян помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нэшвилле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:5 (3:3, 1:1, 1:1, 1:0). У победителей хет-трик оформил Мэтт Болди (2, 4 и 13-я минуты), по одной шайбе забросили россияне Яков Тренин (37) и Владимир Тарасенко (56), а также Джаред Сперджен (65). Россияне Кирилл Капризов и Данила Юров сделали по передаче. В составе хозяев отличились Филип Форсберг (10), Стивен Стэмкос (17), Эрик Хаула (19), Люк Евангелиста (21) и Роман Йоси (56).
05 февраля 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
09:26 • Филип Форсберг
16:45 • Стивен Стэмкос
18:21 • Эрик Хаула
(Джонатан Марчессо, Ник Пербикс)
20:41 • Люк Евангелиста
55:48 • Роман Йоси
01:49 • Мэттью Болди
03:39 • Мэттью Болди
12:58 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Брок Фабер)
36:06 • Яков Тренин
55:14 • Владимир Тарасенко
64:13 • Джаред Спарджеон
"Миннесота" одержала пятую победу подряд и с 78 очками идет на втором месте в таблице Центрального дивизиона Западной конференции, где "Нэшвилл" (59 очков) располагается на пятой позиции.
"Коламбус Блю Джекетс" на своем льду победил "Чикаго Блэкхокс" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Российский защитник хозяев Иван Проворов забросил шайбу. "Коламбус" одержал седьмую победу подряд.
Результаты других матчей:
"Виннипег" - "Монреаль" - 1:5;
"Юта" - "Детройт" - 4:1.
