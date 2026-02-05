Рейтинг@Mail.ru
Четыре очка россиян помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Хоккей
 
07:59 05.02.2026
Четыре очка россиян помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
Четыре очка россиян помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Четыре очка россиян помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T07:59:00+03:00
2026-02-05T07:59:00+03:00
хоккей
спорт
мэттью болди
яков тренин
владимир тарасенко
миннесота уайлд
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, мэттью болди, яков тренин, владимир тарасенко, миннесота уайлд, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Мэттью Болди, Яков Тренин, Владимир Тарасенко, Миннесота Уайлд, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Четыре очка россиян помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

Четверо россиян набрали очки в победном матче "Миннесоты" в НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : x.com/mnwild
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нэшвилле, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:5 (3:3, 1:1, 1:1, 1:0). У победителей хет-трик оформил Мэтт Болди (2, 4 и 13-я минуты), по одной шайбе забросили россияне Яков Тренин (37) и Владимир Тарасенко (56), а также Джаред Сперджен (65). Россияне Кирилл Капризов и Данила Юров сделали по передаче. В составе хозяев отличились Филип Форсберг (10), Стивен Стэмкос (17), Эрик Хаула (19), Люк Евангелиста (21) и Роман Йоси (56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
Нэшвилл
5 : 6
Миннесота
09:26 • Филип Форсберг
(Роман Йоси, Джонатан Марчессо)
16:45 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Райан О'Райлли)
18:21 • Эрик Хаула
(Джонатан Марчессо, Ник Пербикс)
20:41 • Люк Евангелиста
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
55:48 • Роман Йоси
(Райан О'Райлли, Стивен Стэмкос)
01:49 • Мэттью Болди
(Зак Богосян, Юэль Эрикссон Эк)
03:39 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Матс Цуккарелло)
12:58 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Брок Фабер)
36:06 • Яков Тренин
55:14 • Владимир Тарасенко
(Якоб Миддлтон, Данила Юров)
64:13 • Джаред Спарджеон
(Мэттью Болди, Кирилл Капризов)
"Миннесота" одержала пятую победу подряд и с 78 очками идет на втором месте в таблице Центрального дивизиона Западной конференции, где "Нэшвилл" (59 очков) располагается на пятой позиции.
"Коламбус Блю Джекетс" на своем льду победил "Чикаго Блэкхокс" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Российский защитник хозяев Иван Проворов забросил шайбу. "Коламбус" одержал седьмую победу подряд.
Результаты других матчей:
"Виннипег" - "Монреаль" - 1:5;
"Юта" - "Детройт" - 4:1.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Бобровский побил рекорд НХЛ
Вчера, 07:57
 
ХоккейСпортМэттью БолдиЯков ТренинВладимир ТарасенкоМиннесота УайлдНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
