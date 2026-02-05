Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз сократил закупки нефти из США до минимума за два года - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/neft-2072360856.html
Евросоюз сократил закупки нефти из США до минимума за два года
Евросоюз сократил закупки нефти из США до минимума за два года - РИА Новости, 05.02.2026
Евросоюз сократил закупки нефти из США до минимума за два года
Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T07:14:00+03:00
2026-02-05T07:14:00+03:00
экономика
нидерланды
испания
франция
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20260128/neft-2070683788.html
нидерланды
испания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нидерланды, испания, франция, евросоюз
Экономика, Нидерланды, Испания, Франция, Евросоюз
Евросоюз сократил закупки нефти из США до минимума за два года

РИА Новости: ЕС в январе-ноябре 2025 года закупил у США нефти на $35,7 миллиарда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев европейские компании закупили у американцев нефти на 35,7 миллиарда долларов против 42,8 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась на 16% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок американской нефти на европейский рынок упала до минимума с 2023 года. Тогда в январе-ноябре она достигла 39,6 миллиарда долларов.
Больше всего среди стран ЕС нефти из Штатов ввезли Нидерланды (на 19,8 миллиарда долларов), Испания (на 4,1 миллиарда долларов) и Франция (на 2,9 миллиарда долларов). На четвертом мести по сумме закупок расположилась Германия (2,7 миллиарда долларов), а замкнула пятерку Италия (2,5 миллиарда долларов).
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
28 января, 06:03
 
ЭкономикаНидерландыИспанияФранцияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала