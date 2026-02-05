Рейтинг@Mail.ru
США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя
03:56 05.02.2026
США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя
США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 05.02.2026
США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя
Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, сша, россия, иран, василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Иран, Василий Небензя, ООН
США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя

Небензя: Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана

Василий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию", - сказал Небензя российским журналистам.
Он отметил, что единственный жизнеспособный способ урегулирования противоречий по иранскому сюжету, в том числе по теме ядерной программы, - "политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права".
"Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу", - подчеркнул постпред.
