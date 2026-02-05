https://ria.ru/20260205/nebenzya-2072353015.html
США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя
Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.02.2026
