США должны проявить мудрость в отношении Ирана, заявил Небензя

ООН, 5 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, любые военные решения недопустимы и опасны, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что единственный жизнеспособный способ урегулирования противоречий по иранскому сюжету, в том числе по теме ядерной программы, - "политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права".