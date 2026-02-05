Лавров рассказал, почему НАТО не распалась после холодной войны

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Блок НАТО сохранился после окончания холодной войны, потому что этого хотели США, Британия и ряд других стран, несмотря на призывы к его роспуску ввиду исчезновения Организации Варшавского договора, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.