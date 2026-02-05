Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, почему НАТО не распалась после холодной войны
18:32 05.02.2026
Лавров рассказал, почему НАТО не распалась после холодной войны
Лавров рассказал, почему НАТО не распалась после холодной войны

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Блок НАТО сохранился после окончания холодной войны, потому что этого хотели США, Британия и ряд других стран, несмотря на призывы к его роспуску ввиду исчезновения Организации Варшавского договора, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника министр указал, что в период распада СССР и Организации Варшавского договора звучали голоса в пользу "закрытия" НАТО и развития ОБСЕ как коллективной структуры с равным балансом интересов.
"Тогда у них это не получилось, потому что ни США, ни англичане, ни другие ведущие страны Североатлантического альянса категорически не хотели его распускать, а решили сделать наоборот", - сказал Лавров.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия примет меры против попыток НАТО проецировать силу, заявила Жданова
4 февраля, 16:44
 
