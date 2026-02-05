В ЛДПР выступили с предложением по налогам

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.Новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах должны вступать в силу через год после их официальной публикации, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий "Газете.Ru".
"ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки <…>, такие решения должны вступать в силу не раньше, чем через год после их опубликования", - заявил он.
Эффект внезапности особенно сильно бьет по малым предприятиям, поэтому бизнесменам нужно дать время перестроить расчеты, договоры и бюджеты, считает Слуцкий.
По мнению политика, налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, поэтому следует "дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне".
Он также отметил, что соответствующий законопроект ЛДПР вносит в Госдуму 5 февраля.
Ранее налоговый адвокат Андрей Костин рассказал РИА Новости, что основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок. При этом лимит для автоматического освобождения от НДС доходит до 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год. Пониженная ставка НДС в 5% применяется при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% - при доходе до 490 миллионов рублей.