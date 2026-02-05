Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР выступили с предложением по налогам - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 05.02.2026 (обновлено: 17:17 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/nalogi-2072521081.html
В ЛДПР выступили с предложением по налогам
В ЛДПР выступили с предложением по налогам - РИА Новости, 05.02.2026
В ЛДПР выступили с предложением по налогам
Новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах должны вступать в силу через год после их официальной публикации, заявил лидер... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:16:00+03:00
2026-02-05T17:17:00+03:00
экономика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
общество
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797868935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de247f25d6e8d28c6e5fc1a1a9ec922.jpg
https://ria.ru/20260205/samozanyatye-2072359028.html
https://ria.ru/20260205/gosduma-2072351874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797868935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61a7c4f48ddf17c0f6d31aa7e3a08430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество, бизнес
Экономика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Общество, Бизнес
В ЛДПР выступили с предложением по налогам

Слуцкий предложил ввести годичный мораторий для новых налогов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты России и конверты с логотипом ФНС
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Монеты России и конверты с логотипом ФНС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.Новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах должны вступать в силу через год после их официальной публикации, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий "Газете.Ru".
"ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки <…>, такие решения должны вступать в силу не раньше, чем через год после их опубликования", - заявил он.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным
Вчера, 06:29
Эффект внезапности особенно сильно бьет по малым предприятиям, поэтому бизнесменам нужно дать время перестроить расчеты, договоры и бюджеты, считает Слуцкий.
По мнению политика, налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, поэтому следует "дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне".
Он также отметил, что соответствующий законопроект ЛДПР вносит в Госдуму 5 февраля.
Ранее налоговый адвокат Андрей Костин рассказал РИА Новости, что основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок. При этом лимит для автоматического освобождения от НДС доходит до 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год. Пониженная ставка НДС в 5% применяется при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% - при доходе до 490 миллионов рублей.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет в 2026 году
Вчера, 03:40
 
ЭкономикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФОбществоБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала