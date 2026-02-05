В ЛДПР выступили с предложением по налогам

Ранее налоговый адвокат Андрей Костин рассказал РИА Новости, что основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок. При этом лимит для автоматического освобождения от НДС доходит до 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год. Пониженная ставка НДС в 5% применяется при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% - при доходе до 490 миллионов рублей.