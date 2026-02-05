https://ria.ru/20260205/mwm-2072372044.html
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией
Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:23:00+03:00
2026-02-05T09:23:00+03:00
2026-02-05T09:23:00+03:00
в мире
россия
москва
нато
сша
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981897632_0:62:1181:726_1920x0_80_0_0_483ea59794d51a894061f8ce49d5761c.jpg
https://ria.ru/20260204/germaniya-2072275664.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072248802.html
россия
москва
сша
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981897632_68:0:1113:784_1920x0_80_0_0_e227b8079ecf2ae1022758b7be0ddba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, нато, сша, эстония
В мире, Россия, Москва, НАТО, США, Эстония
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией
MWM: США и Британия развернули свои боевые танки недалеко от российской границы