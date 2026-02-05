Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/mwm-2072372044.html
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией
Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:23:00+03:00
2026-02-05T09:23:00+03:00
в мире
россия
москва
нато
сша
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981897632_0:62:1181:726_1920x0_80_0_0_483ea59794d51a894061f8ce49d5761c.jpg
https://ria.ru/20260204/germaniya-2072275664.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072248802.html
россия
москва
сша
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981897632_68:0:1113:784_1920x0_80_0_0_e227b8079ecf2ae1022758b7be0ddba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, нато, сша, эстония
В мире, Россия, Москва, НАТО, США, Эстония
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией

MWM: США и Британия развернули свои боевые танки недалеко от российской границы

© Фото : Sgt. Calab Franklin/US ArmyТанк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3
Танк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Sgt. Calab Franklin/US Army
Танк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine.
«
"Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях "Зимний лагерь", проходящих рядом с городом Тапа на территории Эстонии примерно в ста километрах от российской границы", — говорится в публикации.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Заявление Кремля о спецоперации вызвало неожиданную реакцию в Германии
4 февраля, 17:35
Обозреватель отметил, что этим шагом Запад хочет послать Москве сильный сигнал на фоне напряженности между двумя сторонами.
Во вторник журнал сообщал, что американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Информация об Украине в файлах Эпштейна поразила журналиста
4 февраля, 16:14
 
В миреРоссияМоскваНАТОСШАЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала