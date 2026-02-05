Рейтинг@Mail.ru
МВД предложило установить условия для подрядчиков по вопросу мигрантов - РИА Новости, 05.02.2026
05.02.2026
МВД предложило установить условия для подрядчиков по вопросу мигрантов
МВД предложило установить условия для подрядчиков по вопросу мигрантов
МВД РФ предложило установить для генподрядчиков обязательные условия при привлечении иностранной рабочей силы на объектах строительства, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 05.02.2026
жилье
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
строительство
общество
РИА Новости
Новости
Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Строительство, Общество
МВД предложило установить условия для подрядчиков по вопросу мигрантов

МВД предложило установить условия по вопросу мигрантов на стройках

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. МВД РФ предложило установить для генподрядчиков обязательные условия при привлечении иностранной рабочей силы на объектах строительства, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы ведомством подготовлены изменения в законодательстве, устанавливающие обязанность генеральных подрядчиков на объектах строительства соблюдать ряд условий при привлечении иностранных работников, а также административную ответственность за неисполнение данной обязанности", - говорится в канале министерства на платформе Max.
В ведомстве отметили, что к таким условиям относятся: соблюдение ограничений на отдельные виды деятельности, наличие у иностранца патента или разрешения на работу, а также иностранец не должен состоять в реестре контролируемых лиц.
Правоохранители объяснили, что установление дополнительной обязанности генподрядчиков в строительстве обусловлено тем, что ежегодно полицейские пресекают около 80 тысяч нарушений, связанный с незаконным привлечением иностранцев к работе.
"Однако юрлица пытаются использовать различные фиктивные схемы, включая заключение трудовых договоров с иностранцами через подрядчиков и субподрядчиков либо через "фирмы-однодневки", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время действующее законодательство предусматривает схожие требования для управляющих розничными рынками компаний.
Жилье Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Строительство Общество
 
 
Заголовок открываемого материала