© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

МВД предложило установить условия для подрядчиков по вопросу мигрантов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. МВД РФ предложило установить для генподрядчиков обязательные условия при привлечении иностранной рабочей силы на объектах строительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы ведомством подготовлены изменения в законодательстве, устанавливающие обязанность генеральных подрядчиков на объектах строительства соблюдать ряд условий при привлечении иностранных работников, а также административную ответственность за неисполнение данной обязанности", - говорится в канале министерства на платформе Max.

В ведомстве отметили, что к таким условиям относятся: соблюдение ограничений на отдельные виды деятельности, наличие у иностранца патента или разрешения на работу, а также иностранец не должен состоять в реестре контролируемых лиц.

Правоохранители объяснили, что установление дополнительной обязанности генподрядчиков в строительстве обусловлено тем, что ежегодно полицейские пресекают около 80 тысяч нарушений, связанный с незаконным привлечением иностранцев к работе.

"Однако юрлица пытаются использовать различные фиктивные схемы, включая заключение трудовых договоров с иностранцами через подрядчиков и субподрядчиков либо через "фирмы-однодневки", - отмечается в сообщении.