МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов
МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов
Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятия запрашивают реквизиты банковских карт, сообщили в управлении... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:29:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
