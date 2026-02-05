Рейтинг@Mail.ru
09:29 05.02.2026
МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов
МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов

МВД: мошенники выдают себя за потенциальных клиентов репетиторов и крадут данные

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятия запрашивают реквизиты банковских карт, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники, выдавая себя за потенциальных клиентов, находят репетиторов и договариваются о занятиях. Под предлогом оплаты занятия или "возврата излишней суммы" мошенники запрашивают реквизиты банковской карты", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что часто злоумышленники ссылаются на нахождение за границей и сложности с международными переводами. Цель такой схемы - получение данных банковских карт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Госдуме рассказали, что делать, если человек назвал код мошеннику
4 февраля, 03:28
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
