МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятия запрашивают реквизиты банковских карт, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве добавили, что часто злоумышленники ссылаются на нахождение за границей и сложности с международными переводами. Цель такой схемы - получение данных банковских карт.