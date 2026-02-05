Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск

МУРМАНСК, 5 фев – РИА Новости. Энергетики компании "Россети" полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, установив шесть новых опор ЛЭП, повреждение которых привело к крупной аварии, сообщили в компании.

Отмечается, что для восстановления электросетевой инфраструктуры энергетики на протяжении двух недель круглосуточно работали в экстремальных условиях тундры, в том числе при штормовом ветре и морозах ниже 30 градусов. Для доставки и подъема опор использовали вертолет и спецтехнику. Конструкции устанавливали в скальный грунт, применяя сложные инженерные решения.