Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск - РИА Новости, 05.02.2026
08:52 05.02.2026 (обновлено: 08:55 05.02.2026)
Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск
Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск - РИА Новости, 05.02.2026
Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск
Энергетики компании "Россети" полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, установив шесть новых... РИА Новости, 05.02.2026
североморск, мурманск, происшествия
Североморск, Мурманск, Происшествия
Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск

Энергетики восстановили участок сети, питающей Мурманск и Североморск

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МУРМАНСК, 5 фев – РИА Новости. Энергетики компании "Россети" полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, установив шесть новых опор ЛЭП, повреждение которых привело к крупной аварии, сообщили в компании.
"Энергетики полностью завершили работы по восстановлению участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск. На четырех ЛЭП заменены шесть опор после их одномоментного повреждения из-за сильного ветра и обледенения, смонтировано четыре километра провода", - говорится в сообщении.
Сотрудники СК РФ у обрушенной опоры линии электропередач в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света
2 февраля, 11:24
Отмечается, что для восстановления электросетевой инфраструктуры энергетики на протяжении двух недель круглосуточно работали в экстремальных условиях тундры, в том числе при штормовом ветре и морозах ниже 30 градусов. Для доставки и подъема опор использовали вертолет и спецтехнику. Конструкции устанавливали в скальный грунт, применяя сложные инженерные решения.
"Работы полностью закончены. Сеть функционирует в штатном режиме", - добавили в компании.
 
СевероморскМурманскПроисшествия
 
 
