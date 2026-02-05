Мурашко оценил сотрудничество с Бразилией в сфере медицины

"Также хочу отметить, что в области поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий у нас есть хорошие результаты и планы", - сообщил Мурашко.

"В частности, вакцина "Спутник", которая поставлялась в Бразилию, и здесь проводились клинические исследования. Она зарекомендовала себя, по мнению многих стран, как одна из лучших вакцин в мире для профилактики COVID-19. Хочу отметить, что сегодня институт Гамалеи продолжает сотрудничество непосредственно с коллегами в Бразилии также в области инфекционных заболеваний", - добавил глава Минздрава.