23:00 05.02.2026
Мурашко оценил сотрудничество с Бразилией в сфере медицины
Мурашко оценил сотрудничество с Бразилией в сфере медицины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил сотрудничество с Бразилией в сфере медицины и фармацевтики как прекрасное и перспективное. РИА Новости, 05.02.2026
Мурашко оценил сотрудничество с Бразилией в сфере медицины

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил сотрудничество с Бразилией в сфере медицины и фармацевтики как прекрасное и перспективное.
"Мы оцениваем сегодня наше взаимодействие с Бразилией как прекрасное и имеющее хорошие перспективы", - сказал Мурашко журналистам по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по онкологии
Вчера, 20:55
Он рассказал, что страны реализуют ряд проектов, касающихся радиофармацевтики и ядерной медицины. Это направление хорошо представлено и в Бразилии, и в России, уточнил министр, - и специалисты высокого уровня из двух стран контактируют между собой, создают новые решения в этой сфере.
"Также хочу отметить, что в области поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий у нас есть хорошие результаты и планы", - сообщил Мурашко.
Он отметил, что пандемия коронавируса активизировала сотрудничество двух стран в области профилактики инфекционных заболеваний, упомянул министр.
"В частности, вакцина "Спутник", которая поставлялась в Бразилию, и здесь проводились клинические исследования. Она зарекомендовала себя, по мнению многих стран, как одна из лучших вакцин в мире для профилактики COVID-19. Хочу отметить, что сегодня институт Гамалеи продолжает сотрудничество непосредственно с коллегами в Бразилии также в области инфекционных заболеваний", - добавил глава Минздрава.
Мишустин рассказал о локализации производства лекарств в Бразилии
Вчера, 21:35
 
