Россия и Бразилия будут сотрудничать в сфере онкологии - РИА Новости, 05.02.2026
20:30 05.02.2026 (обновлено: 20:59 05.02.2026)
Россия и Бразилия будут сотрудничать в сфере онкологии
РФ и Бразилия договорились о сотрудничестве в сфере исследований онкологии и медицинской помощи детям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2026
россия, бразилия, здравоохранение, михаил мурашко, михаил мишустин, здоровье - общество
Россия, Бразилия, Здравоохранение, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на VIII заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати в Бразилиа
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. РФ и Бразилия договорились о сотрудничестве в сфере исследований онкологии и медицинской помощи детям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены российского правительства в четверг прилетели в Бразилию для участия в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«
"Новое - первое - касается двустороннего развития рабочей группы по расширению вопросов по онкологии. Потому что сегодня в том числе приходит и телемедицина, цифровая медицина по исследованию морфологических образцов... Еще у нас плюс ряд направлений касаемо помощи детям", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил важность развития направления работы в изучении онкологических заболеваний, поскольку от этого зависит скорость постановки диагноза. В России сегодня реализуются программы по онкологической помощи, эффективность которых составляет до 92% полного излечения.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
РоссияБразилияЗдравоохранениеМихаил МурашкоМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
