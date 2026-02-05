Конкурс для молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" стартовал в России

Рейтинг@Mail.ru
14:00 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Федеральный конкурс молодежного предпринимательства с призовым фондом 100 миллионов рублей "Создай НАШЕ" стартовал в России, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Прием заявок открыли Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП.
Порядка 60 человек открыли свое дело после программы "СВОй бизнес"
2 февраля, 15:14
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов и право принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, теперь принять участие в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст был 28 лет).
"Молодежь продолжает активно идти в бизнес. В 2025 году в России было зарегистрировано более 28 тысяч новых индивидуальных предпринимателей до 35 лет. Каждый из них приходит с идеей, но, как показывает практика, не каждый на старте до конца понимает, как ее реализовать. Такие федеральные инициативы, как конкурс "Создай НАШЕ", не только предоставляют возможность получить финансовую поддержку в виде гранта в 1 миллион рублей, но и являются эффективной площадкой, где молодые предприниматели со всей страны могут обменяться идеями, найти партнеров или объединить возможности для новых проектов", — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он добавил, что на проекте участники в ходе обучения получают знания и навыки по правильной трансформации идеи в полноценный бизнес-план.
Стать участниками конкурса "Создай НАШЕ" можно по одному из двух направлений: "Молодежь без бизнеса" или "Бизнес до трех лет". После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Имена 100 победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" в Москве.
"Поддержка и развитие делового климата в целом и молодежного предпринимательства в частности — одно из важнейших направлений нашей деятельности. В этом году мы с партнерами уже в третий раз даем старт всероссийскому конкурсу "Создай НАШЕ", который дает молодежи возможность сделать первые шаги в бизнесе или придать новый импульс уже имеющемуся делу. Мы помогаем каждому участнику проработать его проект, сделать из него готовое бизнес-решение, правильно его сформулировать, найти точки роста, чтобы в результате успешно конкурировать на рынке", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Прогресс для жизни: как будут развиваться опорные населенные пункты
3 февраля, 15:06
Заявочный этап конкурса "Создай НАШЕ" продлится до 10 марта. Через неделю после его завершения участники приступят к обучению на МСП.РФ. На всех стадиях конкурсантов будут оценивать эксперты, которые в конце мая подсчитают итоговый балл каждого.
"Первые два конкурса, проведенные в 2024 и 2025 годах, лишний раз подтвердили, что у нас много талантливой и амбициозной молодежи. Причем, это те, кто готов учиться и расти над собой для того, чтобы быть успешными в бизнесе. Именно они могут стать драйверами развития важнейших для нашей страны направлений и экономики в целом. Большинство участников — это люди с уникальными идеями и огромным потенциалом для их реализации. И победа в конкурсе может стать для них тем самым трамплином, который приведет их к успеху", — сказал основатель фонда "Молодежная предпринимательская инициатива", председатель "Деловой России" Алексей Репик.
Вместе с грантами авторы 100 проектов получат возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП.
"По итогам двух предыдущих сезонов проекта "Создай НАШЕ" мы увидели, как много у нас в стране молодых людей с горящими глазами, желанием заниматься собственным делом, быть полезными не только себе и близким, но и своему городу и стране. В рамках конкурса мы проходим с ними шаг за шагом весь путь, от подачи заявки до акселерации. И такой подход дает свои результаты: у победителей прошлых лет занятость выросла в 2,8 раза, а доход — в 5,4 раза. И в целом мы видим рост интереса молодежи к предпринимательской деятельности. По итогам 2025 года, число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 12% и сегодня уже превышает 295 тысяч", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" — это совместный проект АСИ, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Он проводится в рамках федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы" и направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.
Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии региональных брендов
4 февраля, 18:41
 
