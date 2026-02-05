Более 5 млрд рублей с господдержкой получил МСБ новых регионов в 2025 году

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Малый и средний бизнес новых регионов привлек около 5,3 миллиарда рублей в 2025 году при помощи инструментов господдержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП – оператора НГС.

Предприниматели новых регионов получили финансирование в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В Донецкой Народной Республики получили почти 1,9 миллиарда рублей (+41%). В Луганской Народной Республике малый и средний бизнес привлек более 1,5 миллиарда рублей (+63%), в Запорожской области – около 1,5 миллиарда рублей (рост в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом), в Херсонской области – 403 миллиона рублей (в 2,9 раза больше, чем в 2024 году).

"Малый и средний бизнес играет ключевую роль в развитии экономики новых регионов. МСП создают необходимую для жизни людей городскую среду и рабочие места. Мы видим, как растет активность местных предпринимателей в части использования различных инструментов господдержки. И сейчас мы уже говорим не о процессе интеграции, а больше фокусируемся на том, чтобы создать условия, при которых они будут чувствовать опору, чтобы продолжать двигаться вперед. Финансовое плечо Корпорации МСП в виде "зонтичных" поручительств остается одним из наиболее востребованных инструментов", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в 2025 году "зонтичные" поручительства Корпорации МСП помогли бизнесу Донбасса и Новороссии привлечь более 2,6 млрд рублей.

"Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Что важно - местные МСП наращивают активность в части реализации новых проектов. Объем привлеченных средств на инвестиционные цели удвоился в 2025 году по сравнению с предыдущим годом и превысил 1,5 млрд рублей", – подчеркнул Исаевич.

Наибольший объем финансирования в рамках НГС привлекли малые и средние предприятия в сфере реализации продукции (1,4 миллиарда рублей), обрабатывающего производства (1,3 миллиарда рублей), сельского хозяйства (1,2 миллиарда рублей), строительства (525 миллионов рублей), транспорта и логистики (343 миллиона рублей).

"В новых регионах в 2025 году наиболее высокие показатели роста объема привлеченного финансирования продемонстрировали предприятия из отраслей экономики предложения. Так, в сфере инфраструктурного строительства рост по сравнению с 2024 годом составил почти семь раз, агробизнес увеличил объем привлеченных средств в 6,5 раза, гостиничный бизнес и общепит - почти в шесть раз", – подчеркнул гендиректор.

Он добавил, что одной из эффективных мер поддержки МСП новых регионов стало расширение рынков сбыта за счет участия в закупках госзаказчиков по 223-ФЗ.

"В 2025 году с субъектами МСП из новых регионов госкомпании заключили более 9,9 тысячи договоров на общую сумму почти 71 миллиард рублей. Это более чем в два раза превышает объемы 2024 года. Поставщиками стали более 2100 малых и средних предприятий. Наибольший объем договоров пришелся на поставки топливных материалов, строительно-монтажные работы, ремонт зданий, поставки продуктов питания и оборудования", – сообщил глава Корпорации МСП.

Объем закупок у предпринимателей ДНР составил 49,4 миллиарда рублей (рост в 3,1 раза), ЛНР – 13,5 миллиарда рублей (+6,3%), Запорожской области – 2,5 миллиарда рублей (+13,8%), Херсонской области – 5,6 миллиарда рублей (+108,6%).