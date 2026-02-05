Рейтинг@Mail.ru
В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:26 05.02.2026 (обновлено: 19:05 05.02.2026)
В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега
В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега
Работы по очистке, погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 05.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
москва
москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве
В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега

Работы по очистке, погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Снегоуборочная техника в Москве
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника в Москве
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы по очистке, погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В работах задействовано необходимое количество бригад, погрузочная техника и средства малой механизации - ручные роторы для переброски снега", - говорится в сообщении комплекса на платформе Max.
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
6 апреля 2025, 14:53
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСнегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
