В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега
В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега
Работы по очистке, погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:26:00+03:00
2026-02-05T17:26:00+03:00
2026-02-05T19:05:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы по очистке, погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В работах задействовано необходимое количество бригад, погрузочная техника и средства малой механизации - ручные роторы для переброски снега", - говорится в сообщении комплекса на платформе Max.