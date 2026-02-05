В Москве организованы работы по уборке и вывозу снега

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы по очистке, погрузке и вывозу снега организованы в Москве повсеместно, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. В работах задействовано необходимое количество бригад, погрузочная техника и средства малой механизации - ручные роторы для переброски снега", - говорится в сообщении комплекса на платформе Max.