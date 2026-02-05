Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил на шесть суток в изолятор жительницу Москвы, которая на протяжении года опубликовала в своём Telegram-канале 50 постов с изображением нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде.

"Дорогомиловским районным судом города Москвы Ксения Полукарова признана виновной в совершении 50 административных правонарушениий по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). Ей назначено наказание в виде административного ареста на шесть суток", - сообщили в суде.