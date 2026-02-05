https://ria.ru/20260205/moskva-2072537400.html
Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой
Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой - РИА Новости, 05.02.2026
Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой
Дорогомиловский суд Москвы отправил на шесть суток в изолятор жительницу Москвы, которая на протяжении года опубликовала в своём Telegram-канале 50 постов с... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:14:00+03:00
2026-02-05T18:14:00+03:00
2026-02-05T18:14:00+03:00
происшествия
москва
россия
москва
россия
Новости
ru-RU
Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой
РИА Новости: жительницу Москвы арестовали за 50 постов с нацистской символикой
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил на шесть суток в изолятор жительницу Москвы, которая на протяжении года опубликовала в своём Telegram-канале 50 постов с изображением нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде.
"Дорогомиловским районным судом города Москвы Ксения Полукарова признана виновной в совершении 50 административных правонарушениий по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). Ей назначено наказание в виде административного ареста на шесть суток", - сообщили в суде.
В суде было установлено, что Полукарова на протяжении года опубликовала 50 постов с фотографиями нацистской символики в своём Telegram-канале. Количество подписчиков канала насчитывает порядка 600 пользователей.