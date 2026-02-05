https://ria.ru/20260205/moskva-2072535830.html
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву - РИА Новости, 05.02.2026
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, и отметил важность "взаимодействия со всеми... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:07:00+03:00
2026-02-05T18:07:00+03:00
2026-02-05T18:17:00+03:00
швейцария
москва
обсе
в мире
украина
феридун синирлиоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072537120_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7772ac7586eb5510966f6539c6eaf86.jpg
https://ria.ru/20260205/mid-2072407275.html
швейцария
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072537120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67f56d1f28e85ef8350b331d2999a6d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, москва, обсе, в мире, украина, феридун синирлиоглу
Швейцария, Москва, ОБСЕ, В мире, Украина, Феридун Синирлиоглу
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
Глава МИД Швейцарии Кассис и генсек ОБСЕ Синирлиоглу прибыли в Москву