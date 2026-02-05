Рейтинг@Mail.ru
18:07 05.02.2026 (обновлено: 18:17 05.02.2026)
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

Глава МИД Швейцарии Кассис и генсек ОБСЕ Синирлиоглу прибыли в Москву

© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, и отметил важность "взаимодействия со всеми сторонами".
"После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами", - написал он на своей странице в соцсети X.
МИД назвал основную тему переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии
Вчера, 11:36
 
