В Новой Москве госпитализировали десять пожилых постояльцев пансионата - РИА Новости, 05.02.2026
16:55 05.02.2026
В Новой Москве госпитализировали десять пожилых постояльцев пансионата
В Новой Москве госпитализировали десять пожилых постояльцев пансионата - РИА Новости, 05.02.2026
В Новой Москве госпитализировали десять пожилых постояльцев пансионата
происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
В Новой Москве госпитализировали десять пожилых постояльцев пансионата

В Новой Москве госпитализировали 10 постояльцев пансионата с признаками инфекции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Десять пожилых постояльцев частного пансионата в Новой Москве были доставлены в медучреждения с признаками инфекционного заболевания, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, с 3 по 5 февраля из частного пансионата, расположенного в селе Красная Пахра, доставлены в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания 10 пожилых постояльцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке, занимаемом частным пансионатом, расположены корпуса для проживания постояльцев и сотрудников, а также здание пищеблока. Подчеркивается, что на момент прибытия на место работников прокуратуры Троицкого в пансионате находились более 150 постояльцев, а также персонал. В настоящее время прокурорами проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - добавили в прокуратуре.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
Вчера, 13:17
 
ПроисшествияНовая МоскваРоссия
 
 
