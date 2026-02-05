В Новой Москве госпитализировали десять пожилых постояльцев пансионата

"По предварительным данным, с 3 по 5 февраля из частного пансионата, расположенного в селе Красная Пахра, доставлены в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания 10 пожилых постояльцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке, занимаемом частным пансионатом, расположены корпуса для проживания постояльцев и сотрудников, а также здание пищеблока. Подчеркивается, что на момент прибытия на место работников прокуратуры Троицкого в пансионате находились более 150 постояльцев, а также персонал. В настоящее время прокурорами проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре.