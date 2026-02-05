https://ria.ru/20260205/moskva-2072476097.html
В Москве ликвидировали пожар в здании редакции "Известий"
В Москве ликвидировали пожар в здании редакции "Известий" - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве ликвидировали пожар в здании редакции "Известий"
Пожар в здании в Южном административном округе Москвы, где базируются несколько СМИ, ликвидирован на 15 "квадратах", пострадавших нет, сообщили в столичном... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:10:00+03:00
2026-02-05T15:10:00+03:00
2026-02-05T15:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072480169_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_4261e96b240eb2df7d81c97b3b4c44ae.jpg
https://ria.ru/20260205/pozhar-2072450969.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072480169_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a97077f0d3929d5cf34a0a356abde01d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в здании редакции "Известий"
В Москве ликвидировали пожар в здании редакции "Известий", пострадавших нет