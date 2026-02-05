https://ria.ru/20260205/moskva-2072470326.html
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2026
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар
Пожарно-спасательные подразделения работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция газеты "Известия". РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:49:00+03:00
2026-02-05T14:49:00+03:00
2026-02-05T14:49:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072479959_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_b3154a95f5321d01c08b02d032a0b7b5.jpg
https://ria.ru/20260205/obstanovka-2072455071.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072479959_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_4ce9907608446776fe563cf449eb4009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар
В центре Москвы тушат пожар в здании, где располагается редакция "Известий"