В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2026
14:49 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/moskva-2072470326.html
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2026
В здании в Москве, где располагается редакция "Известий", вспыхнул пожар
Пожарно-спасательные подразделения работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция газеты "Известия". РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:49:00+03:00
2026-02-05T14:49:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072479959_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_b3154a95f5321d01c08b02d032a0b7b5.jpg
https://ria.ru/20260205/obstanovka-2072455071.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у здания бизнес-центра на юге Москвы
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у здания бизнес-центра на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у здания бизнес-центра на юге Москвы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция газеты "Известия".
"В главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, очаг возгорания находится на пятом этаже здания.
Согласно открытым данным, по данному адресу, в частности, располагается редакция газеты "Известия".
Обстановка у "Крокус Экспо" спокойная после сообщений об эвакуации
