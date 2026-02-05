https://ria.ru/20260205/moskva-2072466266.html
Ефимов: в Москве начали разрабатывать четыре проекта планировки территории
Ефимов: в Москве начали разрабатывать четыре проекта планировки территории - РИА Новости, 05.02.2026
Ефимов: в Москве начали разрабатывать четыре проекта планировки территории
В Москве начали подготовку четырех проектов планировки территории в Троицком и Новомосковском административных округах для улучшения транспортного обслуживания... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:36:00+03:00
2026-02-05T14:36:00+03:00
2026-02-05T14:42:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве начали разрабатывать четыре проекта планировки территории
Ефимов: в ТиНАО начали разрабатывать четыре проекта планировки территории
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве начали подготовку четырех проектов планировки территории в Троицком и Новомосковском административных округах для улучшения транспортного обслуживания на базе кинопарка "Москино", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Троицком и Новомосковском округах мы планируем реализовать масштабные транспортные проекты, которые напрямую улучшат жизнь горожан. Продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги создаст новую альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. А строительство магистрали от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит территории, которые сегодня разделены Калужским шоссе", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении отмечается, что также в ходе работ появятся подъезды к кинопарку "Москино". Они будут расположены с Калужского шоссе, с продленного участка Новомихайловского шоссе и с Московского малого кольца.
Помимо этого, на 47-м километре Калужского шоссе обустроят новую транспортную развязку, сообщается в пресс-релизе.