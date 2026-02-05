Ефимов: в Москве начали разрабатывать четыре проекта планировки территории

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве начали подготовку четырех проектов планировки территории в Троицком и Новомосковском административных округах для улучшения транспортного обслуживания на базе кинопарка "Москино", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Троицком и Новомосковском округах мы планируем реализовать масштабные транспортные проекты, которые напрямую улучшат жизнь горожан. Продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги создаст новую альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. А строительство магистрали от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит территории, которые сегодня разделены Калужским шоссе", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении отмечается, что также в ходе работ появятся подъезды к кинопарку "Москино". Они будут расположены с Калужского шоссе, с продленного участка Новомихайловского шоссе и с Московского малого кольца.