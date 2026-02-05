В Москве осудили женщину, угрожавшую взорвать Красную площадь

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к четырём годам лишения свободы женщину, которая в ходе застолья звонила в экстренные службы и угрожала взорвать Красную площадь и поджечь Ленина в Мавзолее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным следствия, Федосова в состоянии алкогольного опьянения пять раз позвонила по номеру "112" и угрожала взорвать Красную площадь и поджечь тело Ленина в Мавзолее, для чего обещала использовать "полкило динамита". В своих показаниях она пояснила, что таким способом пыталась продемонстрировать собутыльникам "свою крутость".