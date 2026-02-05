https://ria.ru/20260205/moskva-2072457973.html
В Москве осудили женщину, угрожавшую взорвать Красную площадь
происшествия
москва
россия
В Москве осудили женщину, угрожавшую взорвать Красную площадь и сжечь Ленина
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к четырём годам лишения свободы женщину, которая в ходе застолья звонила в экстренные службы и угрожала взорвать Красную площадь и поджечь Ленина в Мавзолее, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Кузьминского районного суда города Москвы
от 4 февраля 2026 года Федосова Ольга Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ
, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Осужденную взяли под стражу в зале суда", - рассказали в суде.
По данным следствия, Федосова в состоянии алкогольного опьянения пять раз позвонила по номеру "112" и угрожала взорвать Красную площадь и поджечь тело Ленина в Мавзолее, для чего обещала использовать "полкило динамита". В своих показаниях она пояснила, что таким способом пыталась продемонстрировать собутыльникам "свою крутость".
Сотрудники полиции при задержании не обнаружили в квартире взрывных устройств и взрывчатых веществ.